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Алонсо о 5:1 с «Борнмутом»: «Не сказал, что это была сумасшедшая игра. «Челси» контролировали ход матча. Хорошая игра и хорошая победа»

Главный тренер «Челси»  Хаби Алонсо прокомментировал победу над « Борнмутом » в 6-м туре АПЛ (5:1).

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