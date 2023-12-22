Депутат-единоросс: рост цен на куриные яйца связан с улучшением качества жизни россиян

Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что рост цен на куриные яйца связан с улучшением качества жизни россиян, которые стали больше потреблять мясные продукты и яйца.
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