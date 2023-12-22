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Депутат-единоросс: рост цен на куриные яйца связан с улучшением качества жизни россиян

Депутат-единоросс: рост цен на куриные яйца связан с улучшением качества жизни россиян

Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что рост цен на куриные яйца связан с улучшением качества жизни россиян, которые стали больше потреблять мясные продукты и яйца.

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Комментарии
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Александр
Меня всегда интересовало, вот они уже туда приходят ТАКИМИ, или они там Такими становятся?
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16 час.
ОЕ
Ольга Еременок
Конечно становятся! Показал бы того пенсионера кто стал жить лучше! Обдирают как липку!
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14 час.

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