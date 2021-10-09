Посол Великобритании в Украине: «Астановитесь!»

Воу, воуу! Чуть помедленнее! Не могу столько ржать! Переизбыток уникальных по тупости историй. Многовато даже для традиционного насыщенного украинского политического сезона, совпадающего по времени с отопительным.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
Свежие комментарии