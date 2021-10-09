Мировое обозрение

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Посол Великобритании в Украине: «Астановитесь!»

Посол Великобритании в Украине: «Астановитесь!»

Воу, воуу! Чуть помедленнее! Не могу столько ржать! Переизбыток уникальных по тупости историй. Многовато даже для традиционного насыщенного украинского политического сезона, совпадающего по времени с отопительным.

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