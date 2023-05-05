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«Наполи» – чемпион, проигрыш «МЮ» с голом на 99-й, «Матч ТВ» перестанет использовать дроны, Воронков в «Коламбусе» и другие новости

«Наполи» – чемпион, проигрыш «МЮ» с голом на 99-й, «Матч ТВ» перестанет использовать дроны, Воронков в «Коламбусе» и другие новости

Доброе утро! Особенно оно доброе для болельщиков «Наполи». Ловите наш утренний дайджест ☀️ 1. «Наполи» оформил чемпионство за 5 туров до конца сезона в Серии А, сыграв вничью с «Удинезе» (1:1) на выезде.

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