«Наполи» – чемпион, проигрыш «МЮ» с голом на 99-й, «Матч ТВ» перестанет использовать дроны, Воронков в «Коламбусе» и другие новости

Доброе утро! Особенно оно доброе для болельщиков «Наполи». Ловите наш утренний дайджест ☀️ 1. «Наполи» оформил чемпионство за 5 туров до конца сезона в Серии А, сыграв вничью с «Удинезе» (1:1) на выезде.
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