В отличие от НПЗ, Украина не сможет наносить болезненный ущерб российскому газовому сектору. Об этом в интервью изданию-иноагенту «Медуза» заявил эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко, занимавший в России должность по стратегии компании «Газпром нефть», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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