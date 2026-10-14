В отличие от НПЗ, Украина не сможет наносить болезненный ущерб российскому газовому сектору. Об этом в интервью изданию-иноагенту «Медуза» заявил эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко, занимавший в России должность по стратегии компании «Газпром нефть», передает корреспондент «ПолитНавигатора».