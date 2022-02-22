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В Конькове под заселение передан четвертый дом по программе реновации

В Юго-Западном округе по программе реновации начинается заселение четвертой новостройки. Начиная с 25 февраля к переезду в новое жилье приступят более 120 семей, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

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