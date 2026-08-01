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Контейнеровоз «Росатома» затонул в Чёрном море после атаки украинских дронов

Контейнеровоз «Росатома» затонул в Чёрном море после атаки украинских дронов

В ночь на 1 августа в Чёрном море затонул контейнеровоз «Янина» – он принадлежит компании FESCO, которая входит в «Росатом».

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