Контейнеровоз «Росатома» затонул в Чёрном море после атаки украинских дронов

В ночь на 1 августа в Чёрном море затонул контейнеровоз «Янина» – он принадлежит компании FESCO, которая входит в «Росатом».
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