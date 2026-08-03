Роботы-курьеры «Яндекса» запущены в Астане

В столице Казахстана начал работу сервис автономной доставки заказов с использованием роботов-курьеров при поддержке компании «Яндекс», сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии