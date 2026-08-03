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Царьград

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Роботы-курьеры «Яндекса» запущены в Астане

Роботы-курьеры «Яндекса» запущены в Астане

В столице Казахстана начал работу сервис автономной доставки заказов с использованием роботов-курьеров при поддержке компании «Яндекс», сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

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