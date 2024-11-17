Экс-глава Минэкономики Абхазии: оппозиция хочет укрепить отношения с Россией

Абхазская оппозиция пытается укрепить отношения с Россией, а не сорвать инвестпроекты, заявил председатель общественной организации «Абхазское народное движение» и экс-министр экономики республики Адгур Ардзинба.
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