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Экс-глава Минэкономики Абхазии: оппозиция хочет укрепить отношения с Россией

Экс-глава Минэкономики Абхазии: оппозиция хочет укрепить отношения с Россией

Абхазская оппозиция пытается укрепить отношения с Россией, а не сорвать инвестпроекты, заявил председатель общественной организации «Абхазское народное движение» и экс-министр экономики республики Адгур Ардзинба.

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Комментарии
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slava axmetov
😃
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15 час.
slava axmetov
Один базарком засиделся,другой его поторопил.Типа наелся сам,накормил родню,теперь наша очередь.А лохов,кормильцев наших ми лубим всей душой,мамой кланусь.
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15 час.

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