Линия фронта 16 октября продолжает смещаться в пользу России. По сводкам, армия освободила Нефёдовку и Чёрное на Харьковском направлении, а самые тяжёлые бои идут за Орехов и Доброполье.
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