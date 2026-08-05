Школьники из стран Латинской Америки прибыли в Россию для участия в финале Олимпиады по русскому языку

С 7 по 9 августа в Глазове (Удмуртская Республика) шесть школьников из Боливии, Венесуэлы, Мексики и Перу примут участие в финале Олимпиады по русскому языку для учащихся общеобразовательных организаций стран Латинской Америки.
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