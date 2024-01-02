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  • Виктор Галкин
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Производили ракеты и БПЛА: МО РФ сообщило об ударе по предприятиям украинского ОПК в Киеве

Производили ракеты и БПЛА: МО РФ сообщило об ударе по предприятиям украинского ОПК в Киеве

В Киеве и его пригородах в результате группового удара высокоточным оружием и беспилотниками поражены предприятия ОПК Украины, на которых производились ракеты, БПЛА и ремонтировались военная техника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

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