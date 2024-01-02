Производили ракеты и БПЛА: МО РФ сообщило об ударе по предприятиям украинского ОПК в Киеве

В Киеве и его пригородах в результате группового удара высокоточным оружием и беспилотниками поражены предприятия ОПК Украины, на которых производились ракеты, БПЛА и ремонтировались военная техника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии