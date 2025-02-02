Правительство разрешило банкам и брокерам из 7 стран участвовать в валютных торгах в России

Число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов, увеличилось до 40.
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