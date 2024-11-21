Скандалы вокруг хиджабов во Владимирской области утихли. В Кремле заявили, что регион сам вправе решать такие вопросы, — депутаты Хамзаев и Делимханов успокоились.
Запрет на раздражение нацбольшинства
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Начальники это поняли. Они это поняли. Стрелков говорил как вы- сидит на нарах. они поняли, что нужно садить, тех кто против власти.
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4 час.
Елена Соколовская
Ты или дебилка или провокаторша 😙
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33 мин.
Катерина
Ты или дебилка или провокаторша
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13 мин.
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