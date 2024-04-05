"Мы им всё, а они нам ничего"

Е Пронина

и чего бы не требовать от своих президентов Рахмонов рабочих мест и зарплат и спокойной жизни????что за претензии к РФ? чего в Китай не прутся зарабатывать, там рядом, пешком доползти можно? визы? ну,, на билет до России нашли и на визу найдете)