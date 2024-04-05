ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА. ИВАН ЕВСЕЕВ "МЫ ИМ ВСЁ, А ОНИ НАМ НИЧЕГО": СТРАНАМ БЫВШЕГО СССР ГРОЗИТ ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Киргизия вслед за Арменией присоединилась к санкциям против платёжной системы "Мир".
"Мы им всё, а они нам ничего"
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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15 час.
Е Пронина
и чего бы не требовать от своих президентов Рахмонов рабочих мест и зарплат и спокойной жизни????что за претензии к РФ? чего в Китай не прутся зарабатывать, там рядом, пешком доползти можно? визы? ну,, на билет до России нашли и на визу найдете)
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14 час.
Е Пронина
не верю, что в век цифровизации с камерами, беспилотниками, нельзя порядок навести, не хотят ,заинтересованы в этой мути и деньгах которые на этом имеют)
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14 час.
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