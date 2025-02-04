Мини-мозги размером с горошину позволят лечить депрессию и мигрень

Ученые кафедры нервных болезней Института профессионального образования Сеченовского университета Минздрава России совместно с профессором Катанийского университета в Италии Витторио Калабрезе изучат особенности функционирования мозга при мигренях, депрессии и нейродегенеративных заболеваниях с помощью искусственно выращенных из стволовых клеток моделей органов.