Анастасия Волочкова и Лариса Долина в рекламе «АйфонБерри» (кадры из видео) © «АйфонБерри»/Telegram Артисты Лариса Долина, Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин и другие звезды оказались замешаны в скандале из-за использовавшего их имена мошеннического интернет-магазина «АйфонБерри».