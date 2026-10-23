Анастасия Волочкова и Лариса Долина в рекламе «АйфонБерри» (кадры из видео) © «АйфонБерри»/Telegram Артисты Лариса Долина, Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин и другие звезды оказались замешаны в скандале из-за использовавшего их имена мошеннического интернет-магазина «АйфонБерри».
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