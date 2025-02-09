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Вечная битва с дураками

Вечная битва с дураками

Придурки никогда не меняются. Вот в 1990-е задавался среднестатистический российский придурок вопросом: «А почему это ресурсы у нас, но Европа хорошо живёт, а мы плохо?» В 2020-е годы двадцать первого века все тот же среднестатистический придурок задаётся вопросом: «А почему мы живем как Европа в 90-е, но со всеми поссорились? Неужели нельзя со всеми мирно жить?»   И бесполезно объяснять — что нет, нельзя.

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Комментарии
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Вик Норд
Нашли мне тоже народ,кучка бандитов,и эмигрантского отребья,примкнувшего к ним со всей старушки Европы
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7 час.
Дмитрий
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6 час.
Юрий анин
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2 час.
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