Министр обороны Германии указал на сигналы Киева о готовности к территориальным уступкам

БЕРЛИН, 12 февраля, ФедералПресс. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не ожидает представления плана по перемирию или урегулированию конфликта на Украине на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.