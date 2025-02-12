Министр обороны Германии указал на сигналы Киева о готовности к территориальным уступкам

БЕРЛИН, 12 февраля, ФедералПресс. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не ожидает представления плана по перемирию или урегулированию конфликта на Украине на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии