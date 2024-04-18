Глава Приангарья поручил властям усилить работу по обеспечению перспективных предприятий природным газом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 18 апреля в своем послании Законодательному собранию и положении дел в регионе поднял вопрос укрепления технологического суверенитета, о котором говорил Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии