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Иркутск Сегодня

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Глава Приангарья поручил властям усилить работу по обеспечению перспективных предприятий природным газом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 18 апреля в своем послании Законодательному собранию и положении дел в регионе поднял вопрос укрепления технологического суверенитета, о котором говорил Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании.

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