В США предрекли крах мира фантазий Зеленского

Риттер: российские войска адаптируется к поставкам любых новых вооружений ВСУ Поставки дальнобойных ракет ATACMS не изменят положение Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку армия России имеет численное преимущество и обладает способностью адаптироваться к новым условиям.
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