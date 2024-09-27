Авто из Беларуси: как купить и нужно ли растамаживать в России?

Беларусь, казалось бы, сулит покупателю нового автомобиля сплошные плюсы. Она и не очень далеко, и полиглотом быть не нужно, и машины там, как ни странники стоят дешевле – даже новые Lada… Но дальше – никаких «и»: нюансы все-таки есть, и о них нужно знать.