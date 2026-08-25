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Потрясающая сольная работа Погачара наказывает соперников на Вуэльте

Источник изображения, Getty Images Автор Алекс Бразертон Журналист BBC Sport Опубликовано 2 часа назад Тадей Погачар сделал огромный шаг к победе впервые участвовал в Вуэльте Испании и пополнил свою коллекцию Гранд-тура, одержав громкую победу на четвертом этапе во вторник.

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