Потрясающая сольная работа Погачара наказывает соперников на Вуэльте

Источник изображения, Getty Images Автор Алекс Бразертон Журналист BBC Sport Опубликовано 2 часа назад Тадей Погачар сделал огромный шаг к победе впервые участвовал в Вуэльте Испании и пополнил свою коллекцию Гранд-тура, одержав громкую победу на четвертом этапе во вторник.