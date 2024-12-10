Специалист Валинуров рассказал о плюсах четырёхдневной рабочей недели

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал о преимуществах четырёхдневной рабочей недели. «Я принципиально с этим согласен: четырёхдневка — это плюс и для работодателей, и для сотрудников», — заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
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