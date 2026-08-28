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Мировое обозрение

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«Нам достаточно тех ребят, которые воюют, подписав контракт». Медведев вновь опроверг слухи о новой мобилизации

«Нам достаточно тех ребят, которые воюют, подписав контракт». Медведев вновь опроверг слухи о новой мобилизации

Заявление Дмитрия Медведева на фестивале новых медиа — это не просто дежурное опровержение. Это попытка перекрыть информационный кислород теме, которая всплывает с регулярностью часового механизма.

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