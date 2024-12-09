Дело о присутствующем праве. Кое-что о деприватизации и сроках давности

Гражданская коллегия РФ отвергла требования прокурора о фактическом изъятии у собственника приватизированного десятилетия назад земельного участка -- под видом «признания права собственности отсутствующим».
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