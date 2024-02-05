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Нефть прибавила в цене из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке и в России

Нефть прибавила в цене из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке и в России

Нефть прибавила в цене из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке и в России Татьяна АрестоваНефтяные цены показали небольшой рост 5 февраля после резкого падения на прошлой неделе.

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