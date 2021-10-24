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Турция запретила въезд в страну послам десяти государств

Турция запретила въезд в страну послам десяти государств

Президент Турции Реджеп Эрдоган поручил МИД страны выслать из страны и объявить персонами нон грата послов 10 государств.

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Alex Немо
У ьурка видимо головка закружилась от морозного московского воздуха. Или Путин ему пообещал прикрыть от Наты? Он же всю верхушку представителей НАТО от себя выгоняет. Не удивлюсь если вскоре он подаст заявку на членство в ОДКБ... Вот узбекам весело будет , если я прав.
Дмитрий
Вот это Уровень! Браво, Эрдогад! Учитесь!

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