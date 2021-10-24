Турция запретила въезд в страну послам десяти государств

Smi TodayПолитикаТурция запретила въезд в страну послам десяти государствПрезидент Турции Реджеп Эрдоган поручил МИД страны выслать из страны и объявить персонами нон грата послов 10 государств.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAlex НемоУ ьурка видимо головка закружилась от морозного московского воздуха. Или Путин ему пообещал прикрыть от Наты? Он же всю верхушку представителей НАТО от себя выгоняет. Не удивлюсь если вскоре он подаст заявку на членство в ОДКБ... Вот узбекам весело будет , если я прав.ДмитрийВот это Уровень! Браво, Эрдогад! Учитесь!Комментировать
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