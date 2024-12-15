РИА: снайпер группировки Центр рассказал о штурме Григоровки и Петровки в ДНР

Военнослужащий специальной роты снайперов группировки российских войск "Центр" рассказал РИА Новости о ходе выполнения задач по взятию населенных пунктов Григоровка и Петровка в Донецкой народной республике (ДНР).
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