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РИА: снайпер группировки Центр рассказал о штурме Григоровки и Петровки в ДНР

РИА: снайпер группировки Центр рассказал о штурме Григоровки и Петровки в ДНР

Военнослужащий специальной роты снайперов группировки российских войск "Центр" рассказал РИА Новости о ходе выполнения задач по взятию населенных пунктов Григоровка и Петровка в Донецкой народной республике (ДНР).

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