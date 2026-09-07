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Жители Ямала голосуют за лучшие инициативы проекта «Уютный Ямал»

Жители Ямала голосуют за лучшие инициативы проекта «Уютный Ямал»

На Ямале стартовало итоговое голосование в рамках проекта «Уютный Ямал». Это реальная возможность для местных жителей стать соавторами будущих изменений в округе, сообщил председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин.

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