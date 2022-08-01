В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух человек

Накануне в дежурную часть Отдела МВД России по Орловскому району поступило сообщение об обнаружении возле одного из частных домовладений в поселке Орловский тел двух мужчин 41 и 46 лет с телесными повреждениями в виде колото резаных ранений.
Популярные статьи
- Танкисты 1-го армейского корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики овладели опорным пунктом ВСУ
- В Кабардино-Балкарии проводятся Всероссийские сборы спасателей МЧС России
- Экипажи вертолетов армейской авиации ЗВО продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ
Свежие комментарии