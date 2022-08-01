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В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве двух человек

Накануне в дежурную часть Отдела МВД России по Орловскому району поступило сообщение об обнаружении возле одного из частных домовладений в поселке Орловский тел двух мужчин 41 и 46 лет с телесными повреждениями в виде колото резаных ранений.

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