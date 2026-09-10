2.7 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

14. ИСТОРИЯ ИУДЕЙСКОГО ЦАРСТВА. Эти события описаны в книгах 3 Царств 12-22 и 4 Царств 1-23. 14.1. СОВМЕЩЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЕЙ ПРАВЛЕНИЙ ИУДЕЙСКОГО ЦАРСТВА И ВОСТОЧНОЙ, ВИЗАНТИЙСКОЙ ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ.
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