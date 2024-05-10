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Всё-таки хорошие девчонки, эти американские пресс-секретарши

Всё-таки хорошие девчонки, эти американские пресс-секретарши

Мне нравятся эти девчонки, они такие милые! Смотреть на них одно удовольствие, а слушать - удовольствие и того большее.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Виктор, а Вы там хоть недельку пожили? Если пожили,  то Вы заблуждаетесь, а если нет -то откуда такая уверенность, что &quot;там&quot; живут лучше?
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8 час.
Galina Bobryasheva
Да из хохляндии парень! Ему так сказали! 😅
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8 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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6 час.

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