Мне нравятся эти девчонки, они такие милые! Смотреть на них одно удовольствие, а слушать - удовольствие и того большее.
Всё-таки хорошие девчонки, эти американские пресс-секретарши
Комментарии
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Леонтий Букштейн
Виктор, а Вы там хоть недельку пожили? Если пожили, то Вы заблуждаетесь, а если нет -то откуда такая уверенность, что "там" живут лучше?
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8 час.
Galina Bobryasheva
Да из хохляндии парень! Ему так сказали! 😅
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8 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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6 час.
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