Председатель совета сикхов поддержал Путина как мирового лидера

Председатель совета сикхов Мухтияр Сингх Ассал поддержал Владимира Путина как сильнейшего мирового лидера, критика выпала на долю Трампа.
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