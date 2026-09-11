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Царьград

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Председатель совета сикхов поддержал Путина как мирового лидера

Председатель совета сикхов поддержал Путина как мирового лидера

Председатель совета сикхов Мухтияр Сингх Ассал поддержал Владимира Путина как сильнейшего мирового лидера, критика выпала на долю Трампа.

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