Суд вернул лидеру группы «Звери» иск, поданный из-за отмены концерта в Твери

Арбитражный суд Тверской области вернул лидеру группы «Звери» Роману Билыку иск в отношении министра культуры Тверской области и комитета по физической культуре и спорту региона, который он подал после отмены….
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