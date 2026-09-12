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ИА Регнум

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Тургруппа из шести человек пропала у Софийских озер в Архызе

Тургруппа из шести человек пропала у Софийских озер в Архызе

Туристическая группа в составе шести человек пропала в районе Софийских озер в Архызе. На их поиски выдвинулись спасатели, сообщила 12 сентября в MAX пресс-служба ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

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