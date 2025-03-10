Слава нашла своего нового избранника в стриптиз-клубе — молодой, накаченный

Артистка познакомилась с мужчиной на съемках своего клипа. Певица Слава в том самом платье Социальные сети44-летняя Анастасия Сланевская, более известная как певица Слава, рассказала, что в ее личной жизни произошли перемены.
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