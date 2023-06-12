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Глава Союза украинцев Польши Скорка: У беженцев начались проблемы из-за русского языка

Глава Союза украинцев Польши Скорка: У беженцев начались проблемы из-за русского языка

Отношение жителей Польши к украинским беженцам заметно испортилось. И одной из причин стало то, что многие из них говорят по-русски, заявил газете Guardian президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка.

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