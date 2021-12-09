Тренер "Спартака" Витория отреагировал на слухи о своей отставке

В последнее время в СМИ все чаще муссируются слухи о скорой отставке португальца. При этом спартаковцы именно под руководством Витории заняли первое место в группе Лиги Европы, в которой также выступали такие команды как "Наполи" и "Лестер".
В последнее время в СМИ все чаще муссируются слухи о скорой отставке португальца. При этом спартаковцы именно под руководством Витории заняли первое место в группе Лиги Европы, в которой также выступали такие команды как "Наполи" и "Лестер".
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