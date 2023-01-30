Следователи возбудили уголовное дело после смерти ребенка в Волчихинской ЦРБ Также проверку по данному факту проводят представители прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти семилетнего мальчика в Волчихинской ЦРБ.