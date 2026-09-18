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Газета.ру

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Дипломат Мацуда: Японии надо перейти к следующему шагу в отношениях с Россией

Дипломат Мацуда: Японии надо перейти к следующему шагу в отношениях с Россией

Японии нужно перейти к «следующему шагу» в отношениях с Россией и «пересмотреть» дипломатических подход к Москве, Китаю и КНДР.

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