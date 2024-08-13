Трамп назвал Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына лучшими в своем деле

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал главу Российской Федерации Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына лучшими в своем деле.
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