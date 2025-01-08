Подросток избил мать и брата и кинулся на полицейских с ножом в Петербурге

Инцидент с участием двух несовершеннолетних и их матерью произошел в Санкт-Петербурге. Как стало известно РЕН ТВ, 13-летний подросток разбил брату лицо, избил мать, а затем бросился на прибывших на место полицейских с ножом.
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