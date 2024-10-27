Курсы доллара и евро на 27 октября

Российский рубль укрепился к доллару США, однако уступил европейской валюте.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 27 октября 2024 года, составляет 96,6657 рубля (прежнее значение — 96,7402 рубля), официальный курс евро — 104,8094 рубля (предыдущий показатель — 104,5139 рубля).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии