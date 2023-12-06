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Российский FPV-дрон уничтожил машину ВСУ и обратил в бегство боевиков

Появились кадры работы наших операторов ударных беспилотников, которые сняли украинские боевики. Небольшой отряд ВСУ передвигался на машине недалеко от линии фронта, и в этот момент в двигатель попал наш FPV-дрон.

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