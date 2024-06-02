МИД Израиля рекомендовал гражданам страны избегать поездок на Мальдивы

Израильские дипломаты посоветовали израильтянам избегать любых поездок на Мальдивские острова, там образом МИД Израиля отреагировал на решение правительства Мальдив запретить въезд гражданам с израильскими паспортами.
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