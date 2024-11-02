Камеры на трассах Свердловской области начнут фиксировать пересечение сплошных линий

В Свердловской области внедряют систему видеофиксации нарушителей на трассах. Камеры теперь будут фиксировать не только превышение скорости, но и другие правонарушения, в том числе пересечение сплошной линии.
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