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Регионы России

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Камеры на трассах Свердловской области начнут фиксировать пересечение сплошных линий

Камеры на трассах Свердловской области начнут фиксировать пересечение сплошных линий

В Свердловской области внедряют систему видеофиксации нарушителей на трассах. Камеры теперь будут фиксировать не только превышение скорости, но и другие правонарушения, в том числе пересечение сплошной линии.

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