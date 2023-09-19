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“ЛиТР-2023” стремится вернуть чтению лидирующие позиции

“ЛиТР-2023” стремится вернуть чтению лидирующие позиции

В этом году фестиваль “Литература Тихоокеанской России” (ЛиТР, 6+) пестрит именами литераторов, среди которых магаданский писатель Анатолий Бударин вызывает исключительный интерес.

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