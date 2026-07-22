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Госдума на 5 лет продлила действие «гаражной амнистии»

Госдума на 5 лет продлила действие «гаражной амнистии»

В Госдуме продлили действие «гаражной амнистии» еще на 5 лет — до 1 сентября 2031 г. Решение позволит гражданам продолжить оформление в упрощенном порядке прав собственности на капитальные гаражи и земельные участки под ними.

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