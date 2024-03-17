В столице прошла встреча Андрея Малышева с послом Туркменистана в РФ Эсеном Айдогдыевым

В Москве состоялась встреча заместителя Министра культуры Российской Федерации Андрея Малышева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Российской Федерации Эсеном Айдогдыевым, сообщает сайт Минкультуры России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии